المملكة تشارك العالم العربي الاحتفال بيوم الأرصاد الخميس

هذه التحديات تتطلب زيادة التعاون وتكثيف الجهود دوليًا وإقليميًا، والمملكة ولدورها المحوري ومكانتها الكبيرة على الساحة الدولية؛ فقد أسهمت دائمًا في جهود مكافحة الظواهر المناخية، التي تشكّل تهديدًا جديًا للبشرية، والتي يأتي على رأسها ظواهر الاحتباس الحراري والتصحر وارتفاع منسوب البحار في المناطق الساحلية، وتستمر المملكة اليوم في قيادة الجهود دوليًا وعربيًا، للسيطرة على هذه الظواهر الخطيرة، والحدّ من آثارها السلبية، وفق رؤية 2030 الملهمة، والتي تقدم حلولًا عملية في محاربة هذه الظواهر، محليًا وإقليميًا ودوليًا.