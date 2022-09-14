المملكة تشارك العالم العربي الاحتفال بيوم الأرصاد الخميس

تشارك المملكة، غدًا الخميس، الاحتفال باليوم العربي للأرصاد تحت عنوان "الأرصاد مهمة في حياتنا"، والذي يأتي تعبيرًا عما شهده العام الحالي من تقلبات مناخية متطرفة، أثارت القلق، وجذبت اهتمام المجتمعات العربية، فقد واجهت دول عربية عدة، تحديات جسيمة نتيجة لحرائق الغابات غير المسبوقة وواسعة النطاق، وكذلك الفيضانات والسيول في بعض المناطق والجفاف في مناطق أخرى.
هذه التحديات تتطلب زيادة التعاون وتكثيف الجهود دوليًا وإقليميًا، والمملكة ولدورها المحوري ومكانتها الكبيرة على الساحة الدولية؛ فقد أسهمت دائمًا في جهود مكافحة الظواهر المناخية، التي تشكّل تهديدًا جديًا للبشرية، والتي يأتي على رأسها ظواهر الاحتباس الحراري والتصحر وارتفاع منسوب البحار في المناطق الساحلية، وتستمر المملكة اليوم في قيادة الجهود دوليًا وعربيًا، للسيطرة على هذه الظواهر الخطيرة، والحدّ من آثارها السلبية، وفق رؤية 2030 الملهمة، والتي تقدم حلولًا عملية في محاربة هذه الظواهر، محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وسيشهد مقر المركز الوطني للأرصاد في مدينة جدة، غدًا الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم العربي للأرصاد، وستشمل تدشين المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، والذي سيقدم حزمة من الخدمات الأرصادية للمستفيدين، والذي يأتي تدشينه امتدادًا للتطوير المستمر في الخدمات الأرصادية المتميزة بمختلف أنواعها، ومنها الخدمات الإعلامية، والتي يقدمها المركز للجهات المختلفة المعنية، وللجمهور العام، كما سينظم المركز فعاليات توعوية خارجية، في عدد من المناطق؛ تشمل جولات ميدانية للدراجين في الرياض والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عربة متنقلة في جدة.
تجدر الإشارة إلى أن شعار اليوم العربي للأرصاد صُمم من قبل المركز الوطني للأرصاد، وقد تم إقرار الشعار من أعضاء اللجنة العربية للتوعية والاعلام بالأرصاد الجوية.