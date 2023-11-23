حدائق "العاصمة المقدسة" تستقبل زوارها وسط حزمة من الخدمات البلدية

وعملت الأمانة على توفير جميع الخدمات الضرورية بها، وإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه وغيرها، كما تم إجراء عمليات التقليم والتشكيل للأشجار والشجيرات والأسيجة وقص المسطحات وزراعة الحوليات الطبيعية، وزراعة عدد من الأشجار والشجيرات، إضافة إلى أعمال صيانة تمثلت في إصلاح وتركيب ودهان عدد من ألعاب الأطفال؛ لتوفير كل وسائل الترفيه ومساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار لمن يرغبون في قضاء ساعات ممتعة بالأجواء مع التسلية والترفيه البريء وسط تكامل الخدمات.