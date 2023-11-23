حدائق "العاصمة المقدسة" تستقبل زوارها وسط حزمة من الخدمات البلدية

وسط الحالة المناخية وما صاحبها من تدنٍ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، تستمتع أسر وأهالي وزوار مكة المكرمة بالأجواء الخلابة والتنزه في الحدائق العامة المنتشرة في مختلف الأحياء والمخططات السكنية، والتي تتزامن مع إجازة الفصل الأول الدراسي للعام 1445ه .
وتشكل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء متنفسًا لمرتاديها من الأهالي والمقيمين والزوار ، حيث يقضون فيها ساعات عدة، وسط حزمة من الخدمات البلدية التي قدمتها أمانة العاصمة المقدسة.
وفي سياق متصل، رفعت أمانة العاصمة المقدسة من مستوى التنسيق والجاهزية في كل الحدائق والمتنزهات العامة بمكة المكرمة، والتي تبلغ ما يقارب (300) حديقة تحوي ما يقارب (450) من ألعاب الأطفال، وضعتها في جاهزية تامة لاستقبال المرتادين طوال العام.
وعملت الأمانة على توفير جميع الخدمات الضرورية بها، وإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه وغيرها، كما تم إجراء عمليات التقليم والتشكيل للأشجار والشجيرات والأسيجة وقص المسطحات وزراعة الحوليات الطبيعية، وزراعة عدد من الأشجار والشجيرات، إضافة إلى أعمال صيانة تمثلت في إصلاح وتركيب ودهان عدد من ألعاب الأطفال؛ لتوفير كل وسائل الترفيه ومساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار لمن يرغبون في قضاء ساعات ممتعة بالأجواء مع التسلية والترفيه البريء وسط تكامل الخدمات.
وتعمل أمانة العاصمة المقدسة على تطوير تلك الأماكن بشكل دوري ومستمر على مدار العام وفق خطة عمل مجدولة شاملة، وبما يُسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لتلك المدينة المقدسة، وتحسين جودة الحياة.