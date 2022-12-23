ضَبْط 7 مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليَّيْن لأغراض تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية؛ بحوزتهم أكثر من (15) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليَّيْن المستخدمَيْن في أنشطة تجارية، في مكة المكرمة وعسير.