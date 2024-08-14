مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة طفل مع ورم متشعب في المخ بتقنيات حديثة

الجدير بالذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية، ويقدم حزمة كبيرة من خدمات الرعاية الصحية المستوفية لأعلى معايير الجودة؛ حيث تُجرى فيه العمليات الميكروسكوبية للمخ والأعصاب، والعيوب الخلقية لحديثي الولادة والأطفال، وكذلك الأمراض التي تصيب العمود الفقري، وأورام قاع الجمجمة والصرع والأوعية الدموية الدماغية والقسطرة، كما تتم معالجة آلام الظهر، وخشونة والتهابات الفقرات.