"العثيم للاستثمار" تشارك في رعاية "منتدى مستقبل العقار" في نسخته الثالثة بالرياض

أعلنت شركة العثيم للاستثمار مشاركتها في رعاية "منتدى مستقبل العقار" في نسخته الثالثة، الذي يقام بفندق الفورسيزون في الرياض (22-24 يناير 2024)، ويحظى باهتمام محلي وإقليمي وعالمي، وبمشاركة نخبة من أهـم الجهـات المعنية بصناعة العقار من القطاعَيْن الحكومي والخاص.
وتأتي رعاية "العثيم للاستثمار" لهذا المنتدى في إطار حرصها على الوجود الفاعل والمؤثر في هذا المنتدى العالمي؛ باعتباره منصة رائدة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري، وأثره على القطاع الاقتصادي، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بمستقبل صناعة العقار.
ويعكس المنتدى اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير القطاع العقاري في السعودية؛ باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وسيتخلل الملتقى جلسات حوارية، تضم عددًا من المتحدثين المتخصصين في المجال العقاري والاستثماري. ويشارك الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار مع نخبة من المختصين في الجلسة الحوارية الأولى، التي تتمحور حول دور العقار في تحسين جودة الأعمال.
وصرَّح الأستاذ مشعل بن عميره بأهمية منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة؛ باعتباره منصة حوارية، تجمع المختصين والمهتمين من أقطاب صناع العقار محليًّا ودوليًّا؛ لتعزيز التواصل، وتبادل الخبرات والمعلومات، إضافة إلى بناء شراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من العقاريين والمستثمرين، فضلاً عن أهمية التكامل بين هذه المؤسسات لتحسين البيئة التنافسية، وإيجاد مزيد من المشاريع المميزة والمتكاملة التي من شأنها أن تساعد في تعزيز جودة الحياة (أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030).
يُذكر أن شركة العثيم للاستثمار، التي تم إدراجها ضمن أفضل 50 مطورًا عقاريًّا في الخليج لعام 2023، تمتلك (12) مجمعًا تجاريًّا داخل السعودية، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية، المكاتب التجارية.. وغيرها). كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية التي قيد التنفيذ والمستقبلية، وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن السعودية. ويبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حاليًا 7 مشاريع (من بينها مشروع كنوز بالرياض الحاصل على جائزة "MUSE" العالمية فئة هوية العلامة التجارية)، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد على 12 مليار ريال، لتصاميمها الأولية. ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ العام الحالي 2024م.