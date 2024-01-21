"العثيم للاستثمار" تشارك في رعاية "منتدى مستقبل العقار" في نسخته الثالثة بالرياض

يُذكر أن شركة العثيم للاستثمار، التي تم إدراجها ضمن أفضل 50 مطورًا عقاريًّا في الخليج لعام 2023، تمتلك (12) مجمعًا تجاريًّا داخل السعودية، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية، المكاتب التجارية.. وغيرها). كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية التي قيد التنفيذ والمستقبلية، وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن السعودية. ويبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حاليًا 7 مشاريع (من بينها مشروع كنوز بالرياض الحاصل على جائزة "MUSE" العالمية فئة هوية العلامة التجارية)، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد على 12 مليار ريال، لتصاميمها الأولية. ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ العام الحالي 2024م.