"الفرنسية": إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض.. غداً

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن إيران ستعيد فتح سفارتها في المملكة، غداً الثلاثاء، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن اتفاق بين الدولتين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرّت سنوات.
وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية".
وفي الشهر الماضي، أفادت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، بأن طهران "عيّنت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية"، غير أنّ هذا التعيين لم يُعلن رسمياً من قبل وزارة الخارجية.
ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد حسن روحاني.