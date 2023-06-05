"الفرنسية": إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض.. غداً

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن إيران ستعيد فتح سفارتها في المملكة، غداً الثلاثاء، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن اتفاق بين الدولتين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرّت سنوات.