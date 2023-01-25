"سبق" ترصد واقعًا مريرًا بمدخل مكة الشرقي.. مشروع متعثر والنتيجة تشوهات بصرية

كما سلطت عدسة "سبق" الضوء على المشروع لأهمية الطريق، وبسبب مشاهد التشوه البصري التي ظلت مشاهدة لجميع من يسلك الطريق، ويتساءلون إلى متى؟؟! ولكن للأسف دون حراك من الجهات المعنية على الرغم من أن الطريق يمر به ملايين المركبات من داخل السعودية وخارجها، وهو المدخل الوحيد من جهة الشرق لدول مجلس التعاون إلا أنه يعتريه قصور من عدم وجود وسائل سلامة بتأمينه بحواجز خرسانية تحمي سالكي الطريق الذين ينتظرهم طريق مشوه بانشقاقات الأسفلت، وانخفاضات تكمن خطورتها على جانبَي الطريق، وفي طريق الخدمة الترابي غير المعبد بالأسفلت وأغطية تصريف السيول؛ بما يتربص بالمارة.. والمحصلة واقع مرير كما وثقته "سبق".