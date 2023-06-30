منوهًا بجهود كل القطاعات.. مفتي المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج 1444هـ

رفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، سائلًا الله أن يتقبّل من الحجاج حجّهم وصالح أعمالهم، وأن يجزي القيادة كل خير ورشاد.
وأكد أن نجاح موسم الحج هذا العام الذي شهد عودة الأعداد الطبيعية للحجاج بعد سنوات الجائحة يتوج الدعم الكبير الذي تبذله القيادة الرشيدة التي ضربت المملكة أروع الأمثلة في تنظيم الحج.
وأشار إلى أن المملكة منذ تأسيسها أخذ ولاة أمرها على عاتقهم حمل لواء خدمة بيوت الله والعناية بشؤون الحج وبذل المليارات لتوسعة الحرمين الشريفين وكل ما ييسر رحلة الحج.
ونوّه المفتي بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها جميع قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، والتي كانت ولله الحمد محطّ إعجاب وإشادة العالم، حيث تضافرت جهودهم لتحقيق نجاحات كبيرة والارتقاء بالخدمات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة".
ودعا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يرزقهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بالصحة والعافية، وطول العمر، وأن يُديم على بلادنا الأمن والنماء والتقدم والازدهار.