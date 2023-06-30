منوهًا بجهود كل القطاعات.. مفتي المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج 1444هـ

رفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، سائلًا الله أن يتقبّل من الحجاج حجّهم وصالح أعمالهم، وأن يجزي القيادة كل خير ورشاد.