"إغاثي الملك" يواصل مساعداته الإنسانية.. سلال غذائية ودورات تعليمية وخدمات لمتضرري السيول

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الدعم والمساعدات الضرورية للفئات الأكثر احتياجًا حول العالم، خاصة في الدول التي تشهد أوضاعًا إنسانية صعبة مثل لبنان والسودان واليمن، بالإضافة إلى مخيمات اللاجئين. وفي هذا السياق قدم "إغاثي الملك" سلالًا غذائية ودورات تعليمية وخدمات أخرى لمتضرري السيول، مؤكدًا التزامه المستمر بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين والنازحين.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
وفي هذا السياق وزع المركز المشروع الأسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يوميًّا للعائلات المحتاجة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد.
كما وزّع المركز أمس الأول 355 سلة غذائية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.485 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان عام 2024م، كما وزّع أمس 300 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا والنازحة في منطقة أبو حليمة بولاية الخرطوم في السودان استفاد منها 1,800 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
إلى ذلك اختتم المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الدورة التدريبية والتعليمية الـ28، ضمن برامج المركز التدريبية والتعليمية المقدمة للأشقاء السوريين.
وبلغ عدد الخريجين 496 طالبًا وطالبة خلال هذه الدورة التي تشتمل على إكسابهم المهارات المتعددة في الخياطة والتطريز والفنون والأعمال اليدوية وفنون الطهي والرسم، إضافةً إلى دروس التقوية للطلاب والطالبات من الصفوف الأولى وحتى المراحل الثانوية، ودورة محو الأمية، وتعلّم القرآن الكريم والآداب الإسلامية، وتعليم اللغة الإنجليزية.
وتمتاز الدورات بالمستوى المتقدم؛ حيث تؤهل الخريج للحصول على فرص عمل مع المنظمات العاملة داخل مخيم الزعتري؛ لما يتمتع به الخريج من مهارات في البرامج المقدمة لهم.
في سياق متصل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية العبر بمحافظة حضرموت؛ بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخراً، شملت 146 خيمة و 200 حقيبة إيوائية و360 سلة غذائية.