"إغاثي الملك" يواصل مساعداته الإنسانية.. سلال غذائية ودورات تعليمية وخدمات لمتضرري السيول

كما وزّع المركز أمس الأول 355 سلة غذائية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.485 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان عام 2024م، كما وزّع أمس 300 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا والنازحة في منطقة أبو حليمة بولاية الخرطوم في السودان استفاد منها 1,800 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.