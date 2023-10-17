تسجيل 195 مخالفة بيئية خلال شهرَيْ أغسطس وسبتمبر في المملكة

وتفصيلًا: أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن المخالفات البيئية التي سجّلتها دوريات المركز شملت: دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، ونقل الفحم والحطب المحللين وبيعهما، والرعي في المناطق المحمية، والتخييم في غير الأماكن المصرّح بها، وإشعال النار في غير الأماكن المخصّصة لها، ورمي النفايات في غير أماكنها.