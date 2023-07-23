"الظافري العقارية" تعلن مزاد "أعالي مكة" لبيع 22 عقارًا في مكة المكرمة

أعلنت مؤسسة عمر الظافري العقارية، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بقرار من محكمة التنفيذ، بيع اثنين وعشرين عقارًا عبر مزاد "أعالي مكة"، الواقعة في مكة المكرمة، وذلك عبر منصة مباشر للمزادات.
ويشتمل مزاد "أعالي مكة" على 22 عقارًا، عبارة عن فرص استثمارية متمثلة في أراضٍ سكنية، وعمائر، وفلل سكنية مميزة، وأرض زراعية، في أحياء العزيزية والمسفلة ومحبس الجن والهنداوية، وكذلك حي الشرائع والعمرة وأم الكتاد والمحمدية والتنعيم، وأرض زراعية في محافظة الجموم.
وللتعرف على تفاصيل العقارات المعروضة في مزاد "أعالي مكة" عبر بروشور المزاد يُرجى
وقد تقرَّر إقامة المزاد العلني حضوريًّا في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وإلكترونيًّا عبر منصة مباشر للمزادات.
ويبدأ المزاد بعد صلاة العصر من يوم الاثنين بتاريخ 13/ 1/ 1444هــ، الموافق 31/ 7/ 2023م، وينتهي في اليوم نفسه.
ومَن له الرغبة في الشراء أو المزايدة على مزاد "أعالي مكة" عليه الدخول على موقع مباشر للمزادات، أو الحضور إلى صالة المزاد بالغرفة التجارية بمكة المكرمة وفقًا للشروط المنشورة في البروشور أعلاه.
مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لعملائنا الكرام.
ويمكن للراغبين التواصل عبر الوسائل الآتية:
جوال 0555555988، إضافة إلى الحساب الرسمي للمؤسسة على تويتر: @omaraldafri.
رقم المعلن/ 1757941