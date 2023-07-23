"الظافري العقارية" تعلن مزاد "أعالي مكة" لبيع 22 عقارًا في مكة المكرمة

ويشتمل مزاد "أعالي مكة" على 22 عقارًا، عبارة عن فرص استثمارية متمثلة في أراضٍ سكنية، وعمائر، وفلل سكنية مميزة، وأرض زراعية، في أحياء العزيزية والمسفلة ومحبس الجن والهنداوية، وكذلك حي الشرائع والعمرة وأم الكتاد والمحمدية والتنعيم، وأرض زراعية في محافظة الجموم.