"إغاثي الملك سلمان" يوزع حوالي 81 طن سلال غذائية في مديرية المدينة بمأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 80 طنًا و 999 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.299 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتقديم مساعدات إنسانية طارئة شملت 100 خيمة و200 حقيبة إيوائية في مديريات العبر وسيئون والسوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1.200 فرد من النازحين المتضررين من السيول بالمحافظة.
جاء هذا التدخل السريع امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية ومنها محافظة حضرموت.
إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية السودان.
وشهد يوم أمس توزيع 1.150 سلة غذائية في محلية كادقلى بولاية جنوب كردفان، استفاد منها 6.472 فرداً.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.