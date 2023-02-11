"إغاثي الملك سلمان" يوزع حوالي 81 طن سلال غذائية في مديرية المدينة بمأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 80 طنًا و 999 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.299 فردًا.