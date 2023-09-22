اليوم الوطني.. مشروعات سياحية وثقافية وترفيهية تستقطب الاستثمارات وتعزّز جودة الحياة في المدينة المنوّرة

فيما تجري على قدم وساق أعمال تشييد مشروع "واحدة العيون"، الذي يستهدف تطوير المنطقة المحاذية لجبل أحد من جهته الغربية والمناطق المحيطة به، ويمثّل نموذجًا حديثًا لأنسنة المدينة المنوّرة ضمن سلسلة مشروعات نُفّذت في هذا المجال؛ ويهدف المشروع الذي يُنفّذ حاليًّا على مساحة تزيد عن 11 مليون مترٍ مربعٍ إلى استحداث محاور رئيسة للطرق العامة، وتحسين محاور الأودية، وإنشاء مسارات بطول 17.6 كلم، وتشييد مسطحات خضراء ومنتجعات سياحية ومراكز ترفيهية وتجارية، كما ضمّت قائمة المشروعات مشروع "حديقة القصواء" الذي ينفّذ على مساحة 110 آلاف متر مربع، ويشمل مسارًا للمشي، وساحة تفاعلية للأطفال، ومسارات للدراجات ومواقف للسيارات, ومرافق خدمات.