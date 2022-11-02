"الزكاة" تعتمد 4 شركات أعضاء في برنامج "أولوية"

وأكدت الهيئة أنه يمكن للمنشآت التجارية التقدم بطلب الانضمام للبرنامج، وذلك من خلال زيارة صفحة البرنامج عبر موقعها (zatca.gov.sa) وتعبئة نموذج التسجيل، مبينة أن المنشأة تحصل على العضوية بعد تحقق جميع الشروط الواجب توافرها في المنشأة، التي من أبرزها عدم وجود مخالفات جمركية أو غير جمركية خلال 3 سنوات سابقة، مع أهمية توفر نظام مناسب لحفظ السجلات والمستندات إلكترونيًا لدى المنشأة، ووجود ملاءة مالية للمنشأة التجارية الرئيسة ومنشآتها التابعة لها، بالإضافة إلى وجود سياسة وإجراءات محددة وواضحة لدى المنشأة لتطبيق المعايير الأمنية فيما يخص الإرساليات -الحاويات- ووسائل النقل والمنشآت التجارية والمستودعات والمصانع التابع للمنشأة، ووجود سياسة للتعليم والتدريب والتوعية المستمرة للموظفين فيما يخص الوعي بمعايير الالتزام الأمنية.