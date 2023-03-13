"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة وغزيرة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان والرياض ونجران وعسير والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد الطائف والقنفذة والعرضيات أمطارًا غزيرة، تستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع تساقط البَرَد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد جازان وفرسان أمطارًا متوسطة وارتفاعًا في الأمواج حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرماء، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا، فيما تستمر في الأفلاج والسليل ووادي الدواسر حتى منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب أمطارًا غزيرة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة في الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.