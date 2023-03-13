"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة وغزيرة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع تساقط البَرَد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد جازان وفرسان أمطارًا متوسطة وارتفاعًا في الأمواج حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.