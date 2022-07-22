"السديس": قدسية الحرمين خط أحمر ولا تساهل مع المتجاوزين

جاء ذلك عقب البيان الذي صدر عن شرطة منطقة مكة المكرمة على لسان المتحدث الإعلامي والذي تضمن إحالة مواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.