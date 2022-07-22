"السديس": قدسية الحرمين خط أحمر ولا تساهل مع المتجاوزين

شدد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، محذراً من مخالفة الأنظمة والقوانين.
وأكد أن قدسية الحرمين الشريفين تُعد خطاً أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المطلقة على المدن والمشاعر المقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها
وشدد "السديس" على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة ضد هذه الجرائم الأمنية، داعياً الجميع إلى التعاون في هذه المسؤولية الدينية والوطنية.
جاء ذلك عقب البيان الذي صدر عن شرطة منطقة مكة المكرمة على لسان المتحدث الإعلامي والذي تضمن إحالة مواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.