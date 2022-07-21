"السديس" يشيد بجهود المملكة في تحقيق العدالة الجنائية من خلال النظام السعودي الاستثنائي

وقال السديس إن المملكة سطّرت من خلال منهجها الاستثنائي أروع صور العدالة والإنصاف، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.