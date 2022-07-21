"السديس" يشيد بجهود المملكة في تحقيق العدالة الجنائية من خلال النظام السعودي الاستثنائي
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود المملكة العربية السعودية الريادية في تحقيق العدالة الجنائية من خلال النظام السعودي الاستثنائي.
وقال السديس إن المملكة سطّرت من خلال منهجها الاستثنائي أروع صور العدالة والإنصاف، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وأكد أن النظام القضائي السعودي مستمد من كتاب الله عز وجل والسنة النبوية المطهرة، التي تضع إقامة العدل والحكم بين الناس بالحق وحفظ الحقوق في مقدمة أولوياتها، ونصت عليها الآيات البينة والأحاديث الشريفة.
وختم حديثه بالتضرع إلى الله عز وجل بأن يبارك في جهود قادة هذه البلاد المباركة ويجعل ما يبذلونه في موازين أعمالهم الصالحة.