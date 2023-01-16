"الغذاء والدواء" و"سابك" تدعمان المبتكرين في مجال المستلزمات الطبية

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ورشة عمل؛ لبحث مشاركة استراتيجية دعم المبتكرين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية 2023م في مدينة الرياض، وذلك ضمن مبادرة "نساند" التابعة للشركة.
واستهدفت الورشة توضيح دور الهيئة في دعم مجال الابتكار والتصنيع المحلي والدراسات السريرية في الأجهزة الطبية، وشرح المبادرات التي تقوم بها في مجال الأجهزة الطبية المبتكرة؛ انطلاقاً من أهمية الابتكار وتوطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
كما كشفت الهيئة نتائج استطلاع أجرته لقياس مدى استفادة المبتكرين من مبادرة مسار الأجهزة الطبية المبتكرة، ومدى وضوح متطلبات الدراسات السريرية.
وأظهرت النتائج أن المسار نجح بتوضيح كيفية إعداد وتقديم الملفات الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية المبتكرة الخاصة بهم بنسبة تفوق 75%، وإيضاح متطلبات الهيئة التنظيمية بنسبة 90%، فيما يعتقد أكثر من 80% من المشاركين أن طرق التواصل مع الهيئة وتنسيق الاجتماعات فيما يخص المسار فعّالة.