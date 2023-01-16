"الغذاء والدواء" و"سابك" تدعمان المبتكرين في مجال المستلزمات الطبية

واستهدفت الورشة توضيح دور الهيئة في دعم مجال الابتكار والتصنيع المحلي والدراسات السريرية في الأجهزة الطبية، وشرح المبادرات التي تقوم بها في مجال الأجهزة الطبية المبتكرة؛ انطلاقاً من أهمية الابتكار وتوطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.