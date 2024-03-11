أمطار وارتفاع للحرارة.. الأرصاد تكشف عن الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال الربيع الحالي

فيما توقع خلال شهر مايو ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة احتمالية تصل ما بين 90-70%، حيث من المتوقع أن يكون الارتفاع بمقدار درجتين على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، نجران) وتصل إلى درجة ونصف على بعض مناطق المملكة (أجزاء من المنطقة الشرقية، أجزاء من الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوة، مكة المكرمة، جازان)، بينما يصل معدل الارتفاع على باقي مناطق المملكة إلى (درجة).