"الأرصاد" ينبّه 5 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

ونبّه المركز منطقة عسير إلى أنها تشهد أمطارًا متوسّطة إلى غزيرة مع سيول وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية، تشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمرّ حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.