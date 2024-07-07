ترميم وزراعة جزئية لقرنية "ثلاثينية" و"سبعيني" في جازان

تمكن فريق طبي، بمركز عيون تجمع جازان الصحي، من ترميم وزراعة جزئية لقرنية ثلاثينية وسبعيني بنجاح.
وقال استشاري القرنية والماء الأبيض والتصحيح بالليزر قائد فريق العيون الجراحي الدكتور عبدالعزيز الأقصم: إن المريضة حضرت للمركز، وكانت تعاني من قرنية مخروطية متقدمة في عينها اليمنى وتحسس من العدسات.
وأضاف الدكتور "الأقصم" أنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لزراعة قرنية جزئية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
ولفت إلى أن المريض الآخر مريض سبعيني حضر للمركز، وكان يعاني من تلف في بطانة القرنية، ما أدى إلى تدني النظر مع آلام مفرطة وترشح القرنية.
وأوضح أنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لزراعة بطانة القرنية وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
ولفت الدكتور "الأقصم" إلى أن العمليات الجراحية استخدمت إحدى التقنيات الحديثة وهي تقنية إزالة الجزء المتضرر فقط من قرنية المريض سواء الأمامي أو الخلفي مع الإبقاء على الأجزاء السليمة في قرنية العين.
وأضاف، أن هذه التقنية تسهم في سرعة الشفاء -بإذن الله- وتقلل من نسبة رفض الجسم للقرنية.
يأتي ذلك امتدادًا للعمليات الجراحية النوعية التي تجريها المراكز المتخصصة في تجمع جازان الصحي للمرضى والمراجعين، بأحدث التقنيات الحديثة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.