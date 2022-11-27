Stc وNokia يتعاونان لتحقيق أهداف صافي انبعاثات صفرية لمستقبل مستدام

ووقّعت مجموعة stc وNokia مذكرة تفاهم للتعاون؛ بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة في أربعة مجالات متعلقة بالمناخ والمجتمع والرقمنة ومستقبل العمل. وكجزء من هذا التعاون تقدم المجموعة العديد من الحلول بالشراكة مع Nokia؛ بما في ذلك وحدة G5 Air-Scale Baseband، وبطاقة إضافية مع مجموعة شرائح Nokia Reefshark، ووحدة EdenNet SON Energy Saving Management، وهياكل برامج G5 التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، ويساهم نشر بطاقة المكون الإضافي للنطاق الأساسي في توفير 805 ميجاوات من الطاقة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 570 طنًّا سنويًّا.