أمير تبوك عن يوم التأسيس: مناسبة نستذكر بها الجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة

وقال أمير منطقة تبوك في تصريحٍ بهذه المناسبة الغالية: "نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولاً إلى العهد الزاهر والميمون بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الذي شهدت فيه المملكة تطوراً ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك الحرص على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفّر له سبل العيش الكريم".