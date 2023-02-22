أمير تبوك عن يوم التأسيس: مناسبة نستذكر بها الجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة تأسيس الدولة السعودية "يوم التأسيس" على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-.
وقال أمير منطقة تبوك في تصريحٍ بهذه المناسبة الغالية: "نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولاً إلى العهد الزاهر والميمون بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الذي شهدت فيه المملكة تطوراً ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك الحرص على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفّر له سبل العيش الكريم".
وفي ختام تصريحه سأل المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.