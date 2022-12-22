"أمانة الطائف" ترفع جاهزيتها لاحتواء آثار الحالة المطرية المتوقعة

وتزامن ذلك مع استنفار جهود أمانة الطائف، وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة في الميدان، وتوزيع المهام على البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، لتفعيل الخطة الموسمية وخطة الطوارئ وتهيئة الأفراد، ومراجعة توزيع الفريق في نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وشملت جهود رفع الاستعدادات دعم جاهزية غرفة تلقي البلاغات 940 على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المشتركة لضمان سرعة توجيه الفرق لمباشرة البلاغات أولاً بأول.