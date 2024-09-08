بالفيديو.. "آل الشيخ": جائزة القلم الذهبي مهمة.. ونسعى إلى بنك متكامل من الروايات والسيناريوهات

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن "جائزة القلم الذهبي للرواية"، التي تركز على الأعمال الروائية الأكثر جماهيرية، والأكثر قابلية لتحويلها لأعمال سينمائية، وتكون مقسمة على مسارات عدة، منها «الجوائز الكبرى»، التي ستحول الروايتَين الفائزتَين بالمركزين الأول والثاني إلى فيلمَين سينمائيَّين، ويحصل المركز الأول على مبلغ 100 ألف دولار، و50 ألف دولار للمركز الثاني، و30 ألف دولار للرواية الفائزة بالمركز الثالث.