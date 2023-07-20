"طباخ اللون" من جديد.. "المسند": سحب بهذه المناطق والأرجح لا أمطار!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن في فترة "طباخ اللون" تتشكّل السحب العالية والمتفرقة في سماء الوسطى والغربية وأحياناً الشرقية؛ حيث مصدرها بحر العرب في الغالب.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه السحب خفيفة وعالية، وعادة غير ممطرة، وتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ليلاً، وتتحرك من الشرق إلى الغرب، وأحياناً من كل اتجاه تبعاً لحركة المرتفع أو المنخفض الجوي العلوي.
وبيّن أن هذه الأجواء والمظاهر الجوية هي التي تميز موسم طباخ اللون أو التمر من الثلث الأخير من شهر يوليو حتى نهاية أغسطس على وجه التقريب.