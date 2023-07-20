"طباخ اللون" من جديد.. "المسند": سحب بهذه المناطق والأرجح لا أمطار!

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه السحب خفيفة وعالية، وعادة غير ممطرة، وتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ليلاً، وتتحرك من الشرق إلى الغرب، وأحياناً من كل اتجاه تبعاً لحركة المرتفع أو المنخفض الجوي العلوي.