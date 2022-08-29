استمرار جهود رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية

وذكرت الهيئة أن جلساتها التوعوية الموجهة لمنسوبي الجهات الوطنية ترتكز على ثلاثة مسارات تستهدف "القادة، المستخدمين، والتقنيين" لغرض تمكين أكبر شريحة من منسوبي الجهات المستفيدة، مبينة أنها عقدت أكثر من 50 جلسة توعوية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري 2022 عبر مجموعة من المختصين؛ حضرها أكثر من3000 مستفيد من منسوبي الجهات الوطنية، وتناولت موضوعات عدة ذات علاقة بالأمن السيبراني.