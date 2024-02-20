محليات

القبض على "6" مخالفين لتهريبهم "150" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر بعسير

تمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
القبض على "6" مخالفين لتهريبهم "150" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر بعسير

قبضت الدورياتُ البريّة لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على "6" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم "150" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر.

وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية بحقّهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قات
الدوريات البرية لحرس الحدود

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