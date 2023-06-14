نقلة نوعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.. تعرَّف على نظام المعاملات المدنية

يهدف نظام المعاملات المدنية الذي تم إقراره من مجلس الوزراء، إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم، كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المُتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه.
ويُراعي نظام المعاملات المدنية التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية في قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.
ويُمثل النظام نقلة كبرى مُنتظرة ضمن منظومة التشريعات المُتخصصة، حيث روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ويجسد هذا النظام الذي أقره مجلس الوزراء، اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مكانة القانون والحقوق بين الأفراد في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وحسم نظام المعاملات المدنية الاجتهاد بما يتعلق بالعقود وأركانها، والشروط وتفاصيلها، فقد حدد وقرر النظام صحة جميع العقود إلا ما خالف النظام، وهذا يحسم الخلاف ويمنع قيام بعض القضاة من إبطال بعض العقود لأسباب اجتهادية، فحكم الحاكم يرفع النزاع وهذا من أهم معايير الأمن والأمان القانوني للمستثمر والتاجر، ويتحدث نظام المعاملات عن أحكام التعويض الأدبي والخطأ والضرر، وكيفية التعويض وأحكامه وآلية تقديره، وهو أمر مهم ومحل جدل فقهي وقضائي قديم وحديث، والفصل فيه أحد الأمور المفصلية في التشريعات الدولية.
وبيّن نظام المعاملات المدنية أحكام الملكية الشائعة كالذي ينشأ بين ورثة العقار عند وفاة مورثهم وكيف تدار التركة، وفق نظام الأغلبية أو الإجماع، وهي من أكثر المسائل شيوعًا ونزاعًا، والفصل فيها أثره بالغ على الأسرة والمجتمع.
وناقش النظام حق الانتفاع وحق الاستغلال وحق الارتفاق كحق الطريق والمجرى بما لا يتعارض مع أنظمة البلديات والشؤون القروية، وقدمت لجنة التشريعات هذا العمل مستندة فيه على أحكام الشريعة الإسلامية ومواثيق ومعاهدات الدول بما لا يخالف الشريعة.
وكان قد أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه، ورفع ولي العهد، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.