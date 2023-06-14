نقلة نوعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.. تعرَّف على نظام المعاملات المدنية

وحسم نظام المعاملات المدنية الاجتهاد بما يتعلق بالعقود وأركانها، والشروط وتفاصيلها، فقد حدد وقرر النظام صحة جميع العقود إلا ما خالف النظام، وهذا يحسم الخلاف ويمنع قيام بعض القضاة من إبطال بعض العقود لأسباب اجتهادية، فحكم الحاكم يرفع النزاع وهذا من أهم معايير الأمن والأمان القانوني للمستثمر والتاجر، ويتحدث نظام المعاملات عن أحكام التعويض الأدبي والخطأ والضرر، وكيفية التعويض وأحكامه وآلية تقديره، وهو أمر مهم ومحل جدل فقهي وقضائي قديم وحديث، والفصل فيه أحد الأمور المفصلية في التشريعات الدولية.