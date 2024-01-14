500 بؤرة و41 ألف مستأنس.. نتائج معالجة "ظاهرة قرود البابون" يبرزها "الحياة الفطرية"

وتضمنت الورشة استعراض عددٍ من الأبحاث والدراسات العلمية، وحوارات ومناقشات مع الحضور تم خلالها تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات ذات الصلة من خلال عدد من جلسات العمل، حيث استعرض مدير عام المحافظة على البيئة البرية أحمد البوق؛ في الجلسة الأولى "التجربة السعودية في المعالجات المتكاملة والمستدامة لمشكلات القرود في المملكة"، أوضح فيها أن من أهم أسباب تفاقم المشكلة يكمن في اختلال التوازن البيئي، والتوسع الحضري، ووفرة مصادر الغذاء البديل، والتغيرات السلوكية والفسيولوجية للكائن.