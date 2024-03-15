بـ 34 شركة.. السعودية تتصدّر قائمة أقوى 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط

كشفت مجلة "فوربس" عن قائمتها السنوية لعام 2024 لأقوى 100 شركة عائلية عربية، وذلك لتسليط الضوء على الشركات العائلية البارزة في المنطقة، وتحليل أعمالها وتطوراتها.
ووفقاً للتقرير، يمثل الخليج العربي نسبة 85% من الشركات العائلية المُدرجة في القائمة، وتتصدّر المملكة العربية السعودية بـ34 شركة، تليها الإمارات بـ28 شركة، ثم قطر والكويت بـ7 شركات لكل منهما وتشكّل المملكة والإمارات والكويت وقطر معاً 76% من إجمالي الشركات في القائمة.
وتمّ تصنيف الشركات في القائمة بناءً على حجم الاستثمارات، وقيمة الأعمال، والأداء، والنشاط التجاري خلال العام الماضي، إضافة إلى تاريخ الشركة وإرثها، وتنوّع الأعمال والامتداد الجغرافي.
وفيما يتعلق بالترتيب، تتصدّر شركة عبداللطيف جميل السعودية القائمة، تليها مجموعة الفطيم الإماراتية في المركز الثاني، ومجموعة منصور المصرية في المركز الثالث، وهي الشركة الوحيدة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي التي تمّ تصنيفها ضمن أول 10 مراكز في القائمة.
1- عبداللطيف جميل - السعودية
2- مجموعة الفطيم - الإمارات
3- مجموعة منصور - مصر
4- ماجد الفطيم القابضة - الإمارات
5- شركة العليان المالية - السعودية
6- الغرير للاستثمار - الإمارات
7- سدكو القابضة - السعودية
8- مجموعة المهيدب - السعودية
9- مجموعة الغرير - الإمارات
10- مجموعة داماك - الإمارات