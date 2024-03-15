بـ 34 شركة.. السعودية تتصدّر قائمة أقوى 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط

وفيما يتعلق بالترتيب، تتصدّر شركة عبداللطيف جميل السعودية القائمة، تليها مجموعة الفطيم الإماراتية في المركز الثاني، ومجموعة منصور المصرية في المركز الثالث، وهي الشركة الوحيدة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي التي تمّ تصنيفها ضمن أول 10 مراكز في القائمة.