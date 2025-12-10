الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل

واستمرارًا لعمل الوزارة في حفظ الحقوق وحماية العاملين في سوق العمل، أعلنت بالشراكة مع وزارة العدل مؤخرًا مبادرة اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق "سندًا تنفيذيًا"، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الحماية في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، حيث تعمل المبادرة على الربط التقني بين منصتي "قوى" و"ناجز"، وتتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة "مدد"، وتُطبق المبادرة على ثلاث مراحل بشكل تدريجي، بدأت المرحلة الأولى منها في 6 أكتوبر من العام الجاري للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل المرحلة الثانية العقود محددة المدة من 6 مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026.