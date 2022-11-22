بالفيديو من شقراء.. "سبق" توثق لحظات التشجيع والفرح والابتهاج بانتصار المنتخب الوطني التاريخي

من خيمة "كأس العالم" بمحافظة شقراء، رصدت "سبق" مظاهر التشجيع للمنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني، كما وثقت مظاهر الفرح والبهجة بتسجيل هدفي المنتخب السعودي، ولحظة إطلاق الحكم صافرته مُعلنًا نهاية المباراة بانتصار تاريخي للأخضر على الأرجنتين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.