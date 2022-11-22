بالفيديو من شقراء.. "سبق" توثق لحظات التشجيع والفرح والابتهاج بانتصار المنتخب الوطني التاريخي
من خيمة "كأس العالم" بمحافظة شقراء، رصدت "سبق" مظاهر التشجيع للمنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني، كما وثقت مظاهر الفرح والبهجة بتسجيل هدفي المنتخب السعودي، ولحظة إطلاق الحكم صافرته مُعلنًا نهاية المباراة بانتصار تاريخي للأخضر على الأرجنتين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.
والتقت "سبق" برجل الأعمال وعضو شرف نادي الوشم (العضو الذهبي) المهندس عبدالرحمن البواردي والذي كان موجوداً ومشجعاً في الموقع منذ وقت مبكر، وقال: "حضرت اليوم للخيمة المقامة في محافظة شقراء؛ لمشاهدة مباريات كأس العالم؛ لتشجيع المنتخب الوطني، فتفاجأت بالحماس والتشجيع من جميع فئات المجتمع، وشعرت فعلاً باللُحمة الوطنية، وأحسست بأن جميع من في الموقع تربطهم رابطة الوطن الواحد؛ إذ وجدتهم متآلفين متكاتفين يجمعهم حب الوطن والفخر بمنجزاته ويتوقون لعزه ورفعته".
وأضاف: "جميع الحضور يشجع ويدعم ويتفاعل بحماس منقطع النظير، بل شدني تفاعل الإخوة الوافدين من جميع الجنسيات يشجعون ويبتهجون مع كل هدف للمنتخب مجسدين روح الحب والتقدير والامتنان للوطن الذي احتضنهم، فعاشوا فوق أرضه، وأكلوا من خيراته".
وتابع: "لم أتمالك نفسي أمام لحظات التلاحم الوطنية، ولحظات الفرح والابتهاج، بانتصار المنتخب الوطني، فانهمرت عيناي بالدموع؛ فرحاً وبهجةً بالإنجاز العالمي التاريخي".
وكانت بلدية شقراء أقامت خيمة كبيرة في المحافظة؛ لمشاهدة مباريات كأس العالم، وتم تزويدها بشاشة عملاقة، وكذا زُودت بعدد من الجلسات إضافة لتقديم المشروبات الباردة والساخنة.