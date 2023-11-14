35 مئوية.. مكة المكرّمة وجدة تسجّلان أعلى درجة حرارة.. والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت السودة 7 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان والقنفذة 34 مئوية، وكل من الصمان ووادي الدواسر وينبع وحفر الباطن والدهناء 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 7 مئوية، تليها أبها 11 درجة، والباحة 14 درجة، وطريف والطائف والقريات 15 مئوية.
وسجّلت الدمام وأبها وحائل والباحة والصمان والطائف وينبع والأحساء والوجه ورفحاء والسودة أعلى رطوبة 90%.