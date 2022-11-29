"بوابة الدرعية" تضيف 16 علامة تجارية فندقية عالمية إلى قائمة وحدات الضيافة الراقية

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن توقيع اتفاقيات لإضافة 16 فندقًا عالميًا تتبع عددًا من العلامات التجارية الراقية، لتنضم إلى 16 علامة فندقية أعلن عنها سابقًا، ليصل إجمالي عدد الفنادق المقرر إنشاؤها في الدرعية إلى 32 فندقًا ذات العلامات التجارية الأشهر على مستوى العالم، حيث من المقرر افتتاح أول تلك الفنادق في عام 2023.