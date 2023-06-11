"إسلامية نجران" تستقبل أولى طلائع "ضيوف الرحمن" من منفذ الوديعة

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة نجران، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية اليمن الشقيق عبر منفذ الوديعة لهذا العام 1444 هـ.
وكان في استقبال ضيوف الرحمن مدير عام الفرع مشعل بن سالم العتيبي، الذي رحّب بضيوف بيت الله الحرام، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تقديم كل ما يخدم حجاج بيت الله.
ونوّه العتيبي، بأن الفرع كلّف عدداً من الدعاة للإجابة عن استفسارات الحجاج الدينية ومناسك الحج، كما قام بتوزيع عددٍ من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة.
وأشاد ضيوف الرحمن بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة من خلال عمل وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية وإرشاد وتبصير الحجاج بأحكام المناسك، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، والتيسير عليهم.