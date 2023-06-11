"إسلامية نجران" تستقبل أولى طلائع "ضيوف الرحمن" من منفذ الوديعة

وكان في استقبال ضيوف الرحمن مدير عام الفرع مشعل بن سالم العتيبي، الذي رحّب بضيوف بيت الله الحرام، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تقديم كل ما يخدم حجاج بيت الله.