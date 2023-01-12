صفر.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 0 درجة مئوية.