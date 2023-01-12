صفر.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 0 درجة مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، جدة والقنفذة 28 درجة، ومكة المكرمة 26 مئوية وينبع 25 درجة وبيشة 24 والوجه وشرورة 23.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 0 درجة مئوية تليها تبوك وحائل والقريات 2 مئوية، وكل من عرعر وسكاكا ورفحاء 3 مئوية، ثم حفر الباطن 4 مئوية وبريدة 5 درجات.
وسجلت عرعر وبريدة وحائل والباحة والدوادمي وطريف والطائف والقنفذة وحفر الباطن وبيشة ورفحاء أعلى رطوبة 100% و95%.