"السديس" يعتمد دليل سياسات الملكية الفكرية لشؤون الحرمين

يأتي ذلك مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، وانطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على حفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز مفهومها وإرساء مبادئها والتعريف بمهامها واختصاصاتها ومجالاتها في الحرمين الشريفين، وسعياً لتطوير الأعمال بما يسهم في استدامتها بكفاءة وفاعلية.