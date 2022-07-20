"السديس" يعتمد دليل سياسات الملكية الفكرية لشؤون الحرمين

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، دليل سياسات الملكية الفكرية للرئاسة، للعمل وفقاً لأحكامه التنظيمية.
وقامت وكالة الحوكمة والشؤون القانونية ممثلة بوحدة الرقابة وحقوق الملكية الفكرية، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإعداد دليل سياسات الملكية الفكرية للرئاسة والذي يهدف إلى تنظيم وإدارة حقوق الملكية الفكرية التي تمتلكها الرئاسة أو تخص الأطراف الأخرى التي تربطهم علاقات تعاقدية مع الرئاسة.
يأتي ذلك مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، وانطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على حفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز مفهومها وإرساء مبادئها والتعريف بمهامها واختصاصاتها ومجالاتها في الحرمين الشريفين، وسعياً لتطوير الأعمال بما يسهم في استدامتها بكفاءة وفاعلية.