"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر؛ يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.