"التراث" تعرّف بنظام الآثار والتراث العمراني في العُلا

وتضمنت الورشة محاور متعددة شملت: تعريف المشاركين بنظام الآثار والتراث العمراني، وتوضيح المواد الخاصة بمخالفات النظام، ومهام لجنة النظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في النظام، ومهام مفتّشي ضبط المخالفات، إلى جانب إيضاح العقوبات المترتبة على مخالفي نظام الآثار والتراث العمراني، بالإضافة إلى مناقشة المعايير المتعلقة بإدارة مواقع التراث العالمي حسب أفضل الممارسات العالمية ومعايير منظمة التربية والعلم والثقافة "اليونسكو".