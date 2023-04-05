في جازان.. مأساة مرورية جديدة ضحيتها 6 أشخاص.. 5 من أسرة واحدة "أب وأم و3 من بناتهما"

سجَّل أحد طرق جازان فجر أمس مأساة مرورية جديدة، راح ضحيتها ستة أشخاص، منهم خمسة من أسرة واحدة (أب وأم وثلاث من بناتهما)، وشخص من أقاربهم، فيما أصيب القريب السابع بإصابات متفرقة؛ نُقل إثرها للمستشفى.
وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن الأسرة كانت في طريقها إلى منزل والدة الزوجة المريضة على طريق إسكان الحمصة بأحد المسارحة؛ لمساعدتها في هذا الشهر الفضيل، وذلك فجر أمس، قبل أن تصطدم مركبتهم بسيارة أخرى؛ وتقع المأساة.
وقال شقيق الزوجة المتوفاة في الحادث حسين نشيلي لـ"سبق" إن السيارة كانت على متنها شقيقته وزوجها وثلاث من بناتهم، وطفلان آخران، هما ابنا شقيقته الأخرى. لافتًا إلى أنه نتج منه وفاتهم جميعًا، وعددهم ستة، فيما نجا ابن شقيقته وحالته مستقرة حاليًا، ويرقد في المستشفى.
وبيّن نشيلي أنه بحسب ما تم ذكره فإن السيارة الأخرى كانت عاكسة الطريق قبل الاصطدام بمركبة زوج شقيقته، لافتًا إلى أنهم يؤمنون بقضاء الله وقدره، وأن ما حدث كان مكتوبًا.
وبيّن أن الدفن سيتم فجر اليوم في حال لم يحدث أمر يستدعي تأجيله.
وكان "سكان" المنطقة قد تداولوا صورًا للحادث المأساوي فجر أمس مطالبين بوضع حد للسرعات الجنونية التي تشهدها بعض الطرقات.
يُشار إلى أن منطقة "جازان" كانت قد شهدت الأسبوع قبل الماضي رحيل أسرة بأكملها في محافظة العارضة مكونة من ستة أشخاص أيضًا، وذلك في حادث بعسير أثناء قدومها من العاصمة الرياض إلى "جازان".