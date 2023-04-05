في جازان.. مأساة مرورية جديدة ضحيتها 6 أشخاص.. 5 من أسرة واحدة "أب وأم و3 من بناتهما"

وقال شقيق الزوجة المتوفاة في الحادث حسين نشيلي لـ"سبق" إن السيارة كانت على متنها شقيقته وزوجها وثلاث من بناتهم، وطفلان آخران، هما ابنا شقيقته الأخرى. لافتًا إلى أنه نتج منه وفاتهم جميعًا، وعددهم ستة، فيما نجا ابن شقيقته وحالته مستقرة حاليًا، ويرقد في المستشفى.