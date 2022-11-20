ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو أمير دولة قطر

يسرُّني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئًا سموكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومتمنيًا لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.