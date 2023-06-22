وطنية مؤهلة ومدربة.. "شؤون الحرمين" تجنّد 500 من كوادرها لتنظيم الحشود بالحرم

ولفت "الحارثي" إلى أن الوكالة تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والحجاج إلى صحن الطواف حسب خطة الرئاسة المعتمدة، وتعمل على عدم الجلوس في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي ‏وعدم الجلوس خلف المقام، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز، والمشاركة في ترتيبها وتنظيم دخول ذوي الجنائز في المصلى، ‏والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية، ‏وتحرص الوكالة على حفظ ممتلكات معرض عمارة الحرمين المقام في توسعة الملك عبدالله وباب الفتح، وتعمل الوكالة على تنظيم دخول وخروج زوار مكتبة المسجد الحرام، وكذلك تنظيم الدخول لمواقف السيارات الخاصة بالرئاسة، والمحافظة على الممتلكات في كل المواقع، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.