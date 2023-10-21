هي لا تتعلّم ولا تريد أن تتعلم.. "المالك": لهذه الأسباب تزداد كراهية أمريكا بين شعوب الدول المحبّة للسلام والاستقرار

وتاريخيًّا: يرصد "المالك" مواقف أمريكا الظالمة حول العالم، ويقول: "أمريكا في كل حدث ينغّص على الناس حياتهم، ويعرّض سلامتهم للخطر، هي جزء من هذه المعادلة، حاضرة ومؤثرة وصاحبة قرار فيما يحدث، وإن وجدت حرجًا فهو في غيابها لا في حضورها، بشكل أعماها عن الحقائق، وجعلها تتلبس بالأكاذيب، وبالتالي تُشرعها.. فتشوا عن الانقلابات في عدد من الدول، عن الفوضى والتأليب وزرع المشاكل ضد بعض الأنظمة، وركزوا على ما يجري الآن في غزة والموقف الأمريكي الظالم منه، لتجدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقوّض السلام في العالم، وهي من يتآمر على الاستقرار فيه، وأنها عدو لدود لكل من لا ينهج نهجها، أو يسير على خطاها".