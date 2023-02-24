أكثر من 750 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار، على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد الحرام، وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكراسي خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تُعين المصلين وتسهل عليهم أداء عباداتهم بكلّ يُسرٍ وسهولة.