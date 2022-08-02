يستمر 3 أسابيع.. انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الصيفي‎‎

وقال رئيس البرنامج إبراهيم الشمراني: "إن البرنامج الإثرائي هو برنامج يُعقد للطلاب الموهوبين الذين اجتازوا مقياس موهبة، وهذا البرنامج يستهدف تنمية المهارات العلمية في ثمان وحدات؛ منها (طبيب المستقبل، ومهندس، والروبوت، وبرمجة الحاسوب، وكن عالمًا في الفيزياء، والهندسة، وكن مبرمجًا، وفي الاختراعات) كما يستهدف البرنامج المهارات الحياتية في أربع حقائب: (الرؤيا المستقبلية، والقيم، والسمات الشخصية الإيجابية، والأمن الرقمي والمرونة).