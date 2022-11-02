انطلاق مؤتمر طب الأسنان في الطائف.. تحت عنوان "التحديات والاتجاهات"

افتتح وكيل محافظ الطائف ناصر بن حمود السبيعي، اليوم، حفل افتتاح "مؤتمر الطائف لطب الأسنان"، الذي تنظمه الشؤون الصحية بالمحافظة تحت عنوان "التحديات والاتجاهات".
وبدأ الحفل بافتتاح المعرض المصاحب، الذي تجول وكيل المحافظ في أرجائه واستمع لشرح مفصل عما يحتويه من أركان، وأحدث ما وصل إليه طب الأسنان من تقنيات.
وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس لجنة المؤتمر الدكتور فؤاد الثبيتي كلمة، تحدث فيها عن المجالات التي سوف يتم طرحها ومناقشتها في المؤتمر.
وشاهد الحضور فيلمًا عن تطور خدمات طب الأسنان بصحة الطائف، ثم ألقى مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود أورفلي، كلمة أوضح فيها القفزات والتطور الملحوظ الذي شهده طب الأسنان خلال السنوات الماضية؛ وذلك من خلال سعي وزارة الصحة في التوسع وزيادة عيادات الأسنان في المراكز التخصصية أو في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ تقديرًا للطلب المتزايد على خدمات طب الأسنان.
بدوره ألقى مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، كلمة نوه فيها إلى أن هذا المؤتمر يساهم ويساعد على إطْلاع العاملين في المجال الصحي على آخر المستجدات، ويدعم كفاءة العاملين في هذا المجال الطبي، وهو مجال طب الأسنان، ولاسيما أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة متحدثين من أهم مختصّي طب الأسنان.
وفي نهاية الحفل كرّم وكيل المحافظ الجهات المشاركة في المؤتمر.