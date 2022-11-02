انطلاق مؤتمر طب الأسنان في الطائف.. تحت عنوان "التحديات والاتجاهات"

بدوره ألقى مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، كلمة نوه فيها إلى أن هذا المؤتمر يساهم ويساعد على إطْلاع العاملين في المجال الصحي على آخر المستجدات، ويدعم كفاءة العاملين في هذا المجال الطبي، وهو مجال طب الأسنان، ولاسيما أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة متحدثين من أهم مختصّي طب الأسنان.