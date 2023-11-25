سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة.. "الأرصاد" تبرز الظواهرَ الجوية للـ24 ساعة المقبلة

وأوضح المركز أن الحالة العامّة للأجواء تشهد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.