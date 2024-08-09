10 فرص عقارية بمزاد سماء جدة

يطرح المزاد 10 فرص في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء الراقية بمدينة جدة، يتكون العقار الأول من منتجع سكني بمساحة 17,600 متر مربع وبالقرب من شارع الأمير عبدالله الفيصل وباطلاله كاملة على البحر، والعقار الثاني أرض سكنية بمساحة 9,435.82 متر مربع وبالقرب من طريق مكة القديم، والعقار الثالث فيتكون من محل بمساحة 3,766.5 متر مربع، العقار عبارة عن مركز تجاري مكون من دورين وعلى مقربة من طريق المدينة المنورة، والعقار الرابع يتكون من فيلا دورين بواجهة شرقية وغربية بمساحة 2,376 متر مربع وتقع على طريق الملك عبدالعزيز الفرعي، والعقار الخامس يتكون من أرض تجارية بمساحة 1,200 متر مربع وبالقرب من طريق الأمير ماجد، والعقار السادس من قطعة أرض بمساحة 900 متر مربع في حي الفنار، والعقار السابع من أرض سكنية بمساحة 400 متر مربع وبالقرب من طريق الليث الفرعي بحي الفضلية، أما العقار الثامن فيتكون من أرض سكنية بمساحة 900 متر مربع وبالقرب من طريق الكورنيش وطريق الملك سلمان، والعقار التاسع يتكون من أرض سكنية بمساحة 900 متر مربع، وعلى مقربة من طريق عمرو بن أبي وقاص وطريق الفروسية، والعقار العاشر والأخير فيتكون من فيلا دورين وملحق علوي وبواجهتين جنوبية وشرقية بمساحة 625 متر مربع وتقع بالقرب من شارع عبدالله الشربتلي.