"الاستثمار" توقّع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لخدمات البرمجيات

وقال "الفالح": وزارة الاستثمار تتطلع باستمرار لإقامة شراكات مع الكيانات الرائدة في مجالها التي ستزود السوق المحلي بمعرفة ووفرة في الموارد، كما تؤكّد الوزارة حرصها على دعم وتطوير الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والإسهام في تنمية القدرات الرقمية، ودعم مسيرة التحول الرقمي، من خلال سعيها الحثيث إلى جذب وتنويع الاستثمارات في المملكة، ويأتي ذلك من خلال تقويم مجال تقنية المعلومات وفقًا لأفضل المعايير والتقنيات العالمية، وتدريب الكفاءات السعودية في مجالات التقنية ودعم التحول الرقمي، مما يُسهم في تنمية البيئة الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".